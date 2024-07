Werbung

Gerüchte hatte es bereits gegeben, nun gibt es Gewissheit: Das Spiele-Abo Xbox Game Pass von Microsoft wird teurer. Gleichzeitig wird Microsoft das Angebot um den Game Pass auch ausbauen.

Schon kurz nach der Übernahme von Activision Blizzard und den Überlegungen, für weite Teile der eigenen Spielelandschaft die Konsolen-Exklusivität zu beenden, kamen Gerüchte über eine potenzielle Erhöhung des Spiele-Abos auf. Zuletzt fachten die Gerüchte, dass das neue Call of Duty: Black Ops 6 direkt bei Release im Game Pass erscheinen könnte, die Spekulationen erneut an. Auch Sony reklamierte, dass es für viele Spieler anderer Konsolen ungerecht sei, wenn Xbox- und PC-Kunden über den Game Pass viel günstiger an ein neues AAA-Spiel herankommen könnten. Zudem sah sich Microsoft in letzter Zeit mit hohen Investitionen konfrontiert. Diese mit höheren Produktpreisen zu stützen, schien logisch.

Nun wird sich der Xbox Game Pass grundsätzlich verteuern. Der aktuelle Preis von Game Pass Ultimate betrug zuletzt monatlich 14,99 Euro. Die letzte Preiserhöhung fand dabei erst im Sommer 2023 statt. Der PC Game Pass war mit 9,99 Euro deutlich günstiger. Ab September wird das Spiel-Abo von Microsoft zwischen zwei und drei Euro mehr kosten. Xbox Game Pass Ultimate wird ab diesem Zeitpunkt 17,99 Euro kosten, der PC-Zugang verteuert sich auf 11,99 Euro. Game Pass Core gibt es nur zum Jahrespreis für bald 69,99 Euro, was zehn Euro mehr sind.

Für die USA hat der Konzern indes auch eine neue Variante angekündigt. Unter dem Namen Xbox Game Pass Standard können Spieler im Gegensatz zum bisherigen Einsteiger-Tarif auf Konsolen auch Online-Multiplayer-Spiele spielen. Allerdings müssen die Nutzer hier auf Tag-1-Veröffentlichungen verzichten. Wann diese Variante nach Europa kommt, ist derzeit noch unklar. In den USA wird der neue Standard-Tarif 14,99 Dollar kosten.