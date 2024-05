Aufnahme von Call of Duty soll zu Veränderungen am Abo führen

Offenbar wird Microsoft mit dem Erscheinen des nächsten Call-of-Duty-Spiels Änderungen am aktuellen Game-Pass-Abonnementmodell vornehmen. Wie genau diese aussehen könnten, ist derzeit noch unklar, aber Brancheninsider berichten, dass es definitiv Änderungen geben soll.

Ursächlich für die Spekulationen ist eine Meldung des Wall Street Journal aus der letzten Woche. Unter Berufung auf Quellen, die mit der Situation vertraut sind, soll das noch in diesem Jahr erscheinende, aber noch nicht offiziell angekündigte, neue Call of Duty direkt in den Abo-Service mit aufgenommen werden. Dies wäre das erste Mal, dass ein Call-of-Duty-Spiel unmittelbar bei der Markteinführung in dem Abo-Dienst erscheint. Ebenso würde das bedeuten, dass Spieler mit Zugang zum derzeitigen Abo-Modell im Prinzip sehr günstig an das Spiel herankommen würden. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf scheint es daher auf Unternehmensseite einige Überlegungen zum bisherigen Modell zu geben.

Fraglich ist, ob diese Änderungen letztlich in einer Preiserhöhung oder in einer Umstrukturierung des Abonnements münden. Der Brancheninsider Shinobi602 wollte dazu keinen Kommentar abgeben, bestätigte jedoch seinerseits, dass Änderungen auf die Nutzer zukommen werden.

Die Aufnahme von Call of Duty in den Dienst war zudem ein Streitpunkt in den langwierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen hinsichtlich der Fusion zwischen Microsoft und Activision Blizzard. Nach Ansicht von Sony würde sich Microsoft einen unfairen Vorteil verschaffen, sollten Xbox-Spieler über das Game Pass-Abo günstig an Spiele herankommen, für die PlayStation-Spieler den vollen Preis zahlen müssen.

Anfang des Monats kündigte Microsoft an, am 9. Juni einen Xbox Games Showcase zu veranstalten, gefolgt von einer weiteren digitalen Präsentation. Laut The Verge dreht es sich dabei um das neue Call of Duty. Zudem soll Activision selbst bereits eine Veröffentlichung des Titels für Ende Oktober anpeilen.