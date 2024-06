Werbung

Mit dem Steam Deck hat Valve einen Erfolg gelandet. Mehr und mehr Anbieter wollen dem Vorbild folgen und entwickeln eigene Handheld-Modelle wie den ROG Ally. Vor diesem Erfolg hatte Valve verssucht, einen eigenen Controller auf den Markt zu bringen. Nach der Veröffentlichung 2015 wurde dieser jedoch mangels Nachfrage 2019 eingestellt. Fünf Jahre später wurde ein neues offiziell lizenziertes Gamepad für Steam angekündigt.

Der neue Controller wird von Hori hergestellt. Die Firma ist darauf spezialisiert, Dritt-Anbieter-Controller für PC und Konsolen zu produzieren. Zu ihrem Repertoire zählen auch viele Controller für Nintendo Switch. Nach aktuellem Stand erscheint er jedoch vorerst nur in Japan. Das Wireless Horipad for Steam verfügt über das gleiche Tasten-Layout, das auch das Steam Deck zeigt. Ebenso ist die Gyro-Steuerung an den Sticks verbaut. Verbunden wird das Pad entweder drahtlos über Bluetooth oder kabelgebunden via USB-C.

Die Steam-Version hat vier programmierbare Tasten. Davon befinden sich zwei auf der Rückseite des Geräts und zwei in der Front direkt unter dem D-Pad und auf dem rechten Thumbstick. Über die Software von Hori soll eine ganze Reihe von benutzerdefinierten Programmiermöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Im Vergleich zum alten Steam Controller und auch dem Steam Deck fehlen dem Hori Pad allerdings einige Funktionen. Er verfügt weder über eine Rumble-Funktion, einen passenden Satz von vier Rückentasten noch die Trackpads des Handhelds.

Das Wireless Horipad soll voraussichtlich am 31. Oktober 2024 in Japan erscheinen. Geplant sind die Farben schwarz, weiß, neongelb und violett. Preislich wird er sich umgerechnet bei etwa 50 bewegen. Über eine Veröffentlichung in Europa ist aktuell noch nichts bekannt. Weitere Informationen finden sich auf der japanischen Shop-Seite, die den Controller bereits listet.