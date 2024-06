Werbung

Erst vor kurzem haben sich die Entwickler von Starfield zu den Zukunftsplänen der Marke geäußert. Das Spiel soll regelmäßig mit kostenlosen Updates versorgt werden. In größeren Abständen sollen auch umfangreichere kostenpflichtige DLCs erscheinen. Der erste ist für September angesetzt. Nun jedoch gibt es Ärger um ein eigentlich kostenfreies Update, das im Juni online ging.

Bethesdas Rollenspiel hat mit dem Juni-Update einige neue Inhalte und Verbesserungen erhalten. Dazu zählen Trackers Alliance, Munitions-Crafting, Upgrades für Nahkampfwaffen und bessere Nahkampfwaffen. Grund für die Empörung sind allerdings die neuen Creations. Diese bieten Spielern die Möglichkeit, eigene Kreationen zu erstellen und auf Community-Inhalte zuzugreifen. Zusätzlich zu diesen Inhalten bietet Bethesda unter Creations auch offizielle Inhalte an. Diese sind kostenpflichtig. Eine solche offizielle, kostenpflichtige Mission namens The Vulture ist der Stein des Anstoßes. Diese Mission kostet sieben Euro und bietet lediglich rund 30 Minuten Spielzeit sowie zwei Ingame-Items.

Nicht nur sind sieben Euro für 30 Minuten Spielzeit extrem teuer, es gibt auch Probleme mit den Belohnungen. Das Scharfschützengewehr, das man für den Abschluss erhält, enthält einen Bug. Dieser sorgt dafür, dass das Nachladen nur über das Inventar möglich ist. Während viele Fan-Kreationen kostenlos oder gegen Spenden erhältlich sind, sorgt die kurze und fehlerhafte Bethesda-Mission für Kritik.

Käufer sind verärgert über den hohen Preis und die fehlerhafte Umsetzung der Mission, was sich in den kürzlich abgegebenen negativen Bewertungen auf Steam widerspiegelt. So steht das Spiel aktuell auf einem Rating von Größtenteils Negativ. Die bevorstehende große Erweiterung Shattered Space, die im September erscheinen soll, wird zwar gespannt erwartet, doch durch die Probleme bei The Vulture sind viele skeptisch.