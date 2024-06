Werbung

Als Starfield im September 2023 von Bethesda veröffentlicht wurde, zeigten sich die Kritiker durchaus zufrieden mit dem Spiel. Viele Nutzer bemängelten Spielspaß und fehlende Originalität. Der Unterschied zeigt sich bis heute in den Wertungen auf metacritic. Dort hat das Spiel einen Metascore von 83, kommt in der User-Wertung jedoch nur auf 6,9.

Bethesda liefert regelmäßige Updates, die den Titel mit neuen Inhalten füllen sollen. Nachdem im Mai und Juni zwei große Updates veröffentlicht wurden, sind weitere Inhalte und Updates, einschließlich der ersten kostenpflichtigen Erweiterung Shattered Space, für 2024 geplant. Laut Todd Howard, Direktor von Bethesda Game Studios, soll sich dies auch im nächsten Jahr fortsetzen, wobei die Häufigkeit der Updates variieren wird. Viele Spieler sind unzufrieden damit, dass nun bereits kostenpflichtige Inhalte produziert werden, während es in ihrer Wahrnehmung noch viele Baustellen im Spiel gibt, die durch Patches behoben werden müssten. Die Steam-Wertung des Spiels ist dadurch kürzlich auf Größtenteils Negativ gesunken.

Howard erklärte nun in einem Interview, dass es abhängig von der Art der Updates und dem Entwicklungsstand unterschiedlich lange Pausen geben wird. Nach den letzten Updates wird es wahrscheinlich eine längere Pause bis zum nächsten Update geben. Auch im nächsten Jahr sind größere Pausen zwischen den wichtigen Updates zu erwarten. Zusätzlich zu den kostenlosen Updates plant Bethesda weiterhin jährliche kostenpflichtige Erweiterungen. Der erste kostenpflichtige DLC Shattered Space wird voraussichtlich im September diesen Jahres erscheinen. An einer zweiten Erweiterung wird bereits gearbeitet. Sie erscheint planmäßig 2025. Der Name ist aktuell noch nicht bekannt. Laut Howard möchte man Satrfield noch "lange Zeit" weiter mit regelmäßigen Updates und Addons versorgen.

Starfield ist für Xbox Series X/S und PC erhältlich und hat bereits über 14 Millionen Spieler erreicht. Auf Steam kostet das Rollenspiel aktuell 69,99 Euro. Zudem ist es Teil des Game Pass von Microsoft und für Abonnenten im Rahmen des Angebots spielbar.