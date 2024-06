Werbung

Beim Summer Game Fest 2023 wurde überraschend ein neuer Microsoft Flight Simulator angekündigt. Bei der diesjährigen Show des Xbox Showcase gab es einen neuen Trailer und ein Release-Datum. Der Clip zeigt viele Beispiele aus dem Bereich der zivilen Luftfahrt.

Microsoft Flight Simulator 2024 verspricht, die bisher umfassendste und detaillierteste Version der Serie zu werden. Mit vielen neuen Features richtet sich das Spiel sowohl an erfahrene Spieler, als auch an Neueinsteiger. Eine der markantesten Neuerungen in der kommenden 2024-Version ist die verbesserte Grafik. Dazu kommt der schlichte Umfang des Spiels. Mehr als 37.000 Flughäfen, 2 Millionen Städte und 1,5 Milliarden Gebäude sind angekündigt. Zusätzlich wurden viele Umwelt-Elemente integriert. Dazu zählen Berge und Flüsse. Sogar Tiere wurden detailgetreu nachgebildet, um eine lebendige und realistische Umgebung zu schaffen.

Ein weiteres Highlight ist das verbesserte Wetter- und Tageszeitensystem. Spieler können bei unterschiedlichen Wetterbedingungen fliegen, einschließlich Regen, Schnee und stürmischem Wetter. Die Echtzeit-Wetterdaten sorgen dafür, dass Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit exakt simuliert werden. Im Spiel enthalten ist auch ein Tag- Nacht-Wechsel. Von kleinen Leichtflugzeugen bis hin zu großen Verkehrsflugzeugen bietet der Microsoft Flight Simulator 2024 eine breite Palette an Flugzeugen. Im Video ist zu sehen, dass zusätzlich noch weitere Gefährte ins Spiel kommen. Von Helikoptern bis Heißluftballons scheint Asobo hier praktisch alles einzubauen, was fliegt.

Neben dem Einzelspielermodus bietet der Microsoft Flight Simulator 2024 auch zahlreiche Multiplayer-Optionen. Spieler können gemeinsam fliegen und ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit ihrer Community teilen. Der Microsoft Flight Simulator 2024 wird für die Xbox Series X/S, Windows 10/11 und über die Cloud verfügbar sein. Das Spiel kann sowohl im Microsoft Store als auch auf Steam erworben werden. Zudem ist es ab Release im Xbox Game Pass enthalten.