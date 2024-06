Werbung

Seit Jahren warten Rollenspiel-Fans gespannt auf neue Informationen zum vierten Teil der Dragon Age Reihe. Ende 2023 erschien bereits ein erster Trailer, der den erwarteten Teil als Dragon Age: Dreadwolf vorstellte. Darin zu sehen waren einige bereits bekannte Charaktere der Vorgänger. Nun hat Geoff Keighley auf X einige neue Informationen bekanntgegeben und erstes Gameplay versprochen.

Das Überraschendste: Das Spiel heißt nicht mehr Dragon Age: Dreadwolf sondern wurde in Dragon Age: Veilguard umbenannt. Laut Gary McKay, General Manager bei BioWare, war die Entscheidung, den Titel zu ändern, tiefgreifend. Während Dreadwolf einen starken und bedeutungsvollen Namen darstellt, fokussierte er sich zu sehr auf den Antagonisten Solas, auch bekannt als der Schreckenswolf, im Englischen Dreadwolf. Veilguard hingegen soll die Verbündeten und Helden des Spiels in den Vordergrund stellen und an den Titel Dragon Age: Inquisition anknüpfen. Veilguard hingegen bezieht sich auf den Schleier, die Trennwand zwischen der physischen Welt und der Geisterwelt, die Solas zerstören will.

Im Posting gab Geoff Keighley bekannt, dass die Enthüllung des ersten Gameplays unmittelbar bevorsteht. Am 11. Juni um 17 Uhr wird es auf dem offiziellen Dragon Age-YouTube-Kanal gezeigt. Im Rahmen des Summer Game Fest wird es 15 Minuten Gameplay zusehen geben. Die Community reagiert gemischt auf die Namensänderung. Während einige den ursprünglichen Titel Dreadwolf bevorzugen, sehen andere in Veilguard eine willkommene Neuerung. Einig dürften sich alle darin sein, dass man gespannt auf die ersten Spielszenen wartet.