Letzte Woche machten Gerüchte die Runde, dass das kommende Call of Duty direkt im Game Pass veröffentlicht werden könnte. Die Spekulationen wurden durch eine Meldung des Wall Street Journal angestoßen. Nun zeigt sich, dass an den Gerüchten etwas dran ist. Der neue Titel wird von Beginn an über das Game-Pass-Abo erhältlich sein.

Die Bestätigung der Gerüchte lieferte Microsoft selbst. Eine offenbar zu früh verschickte Push-Benachrichtigung bestätigt, dass Call of Duty: Black Ops 6 vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten sein wird.

Bis zuletzt waren die Spekulationen umstritten, denn traditionell ist Call of Duty ein Schwergewicht im Spieleportfolio des Konzerns und ein Bestseller. Allein auf den Xbox-Konsolen und dem PC generiert ein derartiges Spiel mehrere hundert Millionen US-Dollar im Jahr. Insofern waren Zweifel angebracht, ob Microsoft wirklich auf solche Summen verzichten würde, nur um das Game Pass-Angebot weiter profilieren zu können. Zwar ist auch der Game Pass nicht gratis - die Ultimate-Xbox-Version kostet etwa 15 Euro im Monat - dennoch ist das Monatsabo bedeutend günstiger, als der Vollpreis von fast 80 Euro für den Titel.

Dieses Preisgefälle befeuert auch die Spekulationen hinsichtlich einer neuen Preisstruktur beim Game Pass. Denkbar wären höhere Preise oder die Einführung weiterer Tarife. Außerdem meldete Sony im Vorfeld bereits eine deutliche Benachteiligung an, sollte das Spiel wirklich so günstig über das Abo zugänglich sein. Bisher ist ungeklärt, wie Microsoft diese Situation auflösen will. Ebenfalls gibt es noch weitere ungeklärte Fragen. So wird Black Ops 6 für den PC, die Xbox Series X sowie für die PlayStation 5 erscheinen. Einem Leak des US-Händlers Gamestop zufolge, soll es darüber hinaus eine Version für die PlayStation 4 geben. Umgekehrt gibt es jedoch keine Anzeichen für eine Xbox-One-Fassung.

Antworten auf diese Fragen könnten im Zuge des Xbox Showcase am 9. Juni 2024 bekannt gegeben werden.