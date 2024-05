Werbung

Seit dem 14. Mai 2024 läuft die mittlerweile vierte Season in Blizzards Diablo IV. Mit Frische Beute, wie das aktuelle Event heißt, kamen viele spielerische Neuerungen ins Spiel. So wurde unter anderem das Item-System komplett überarbeitet. Eine neue Crafting-Mechanik mit sogenannten Härtungsrezepten wurde ebenfalls integriert.

Da auch alle Klassen überarbeitet wurden, erscheinen aktuell viele neue Guides und Builds, da einige der bisherigen nicht mehr funktionieren. Die vielen Änderungen scheinen in der Community durchaus gut anzukommen. Die lassen zumindest die Spielerzahlen auf Steam vermuten. Hier tummelten sich vor der neuen Season durchschnittlich etwa 6.000 Spieler. Mittlerweile erreicht man Zahlen von bis zu 25.000. Der Höchstwert zu Release lag bei knapp unter 30.000. Hier ist wichtig zu beachten, dass nur die Steam-Spielerzahlen einsehbar sind. Die meisten Diablo-Spieler nutzen den Battle-Net-Launcher, dessen Spielerzahlen nicht bekannt sind. So lässt sich an den Steam-Zahlen nur ein Trend ablesen und kein finales Urteil fällen.

Scheinbar wiederholt sich bei Diablo IV, was auch beim Vorgänger zu beobachten war. Während das Spiel zu Release viel Kritik einstecken musste, konnte es nach etlichen Updates und einiger Zeit auf dem Markt viele Spieler überzeugen und immer bessere Wertungen für sich gewinnen. Seit Season vier gibt es nun mit The Pit auch einen zeitlich begrenzten Dungeon, an dessen Ende ein zufälliger Boss-Kampf wartet. Zum Öffnen werden Runensplitter benötigt. Außerdem muss auf Weltstufe 4, also Qual, gespielt werden. Über den Obelisken des Kunsthandwerkers kann dann der Zugang geöffnet werden.

Auch der Kodex der Macht wurde grundlegend überarbeitet. Am wichtigsten ist hier die lange erhoffte Änderung, dass legendäre Aspekte nun unbegrenzt verwendet werden können. Dadurch entfallen langes Farmen und sortieren der verschiedenen Aspekte. Schließlich wurde auch der Kampf gegen Gegner-Wellen, Höllenflut genannt, überarbeitet. Die Schwierigkeit der Kämpfe wurde hier stark erhöht. Im Gegenzug dafür lassen besiegte Gegner nun Glut fallen, die genutzt werden kann, um die wertvollen Höllenflut-Truhen zu öffnen.