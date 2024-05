Der nächste Titel spielt in Japan

Nachdem Ubisoft am Dienstag den offiziellen Namen des kommenden Assassin's Creed Titels bekannt gegeben hat, folgte am gestrigen Abend die Premiere des ersten offiziellen Trailers. Dieser zeigt neue Informationen zur Story und bestätigt damit vieles, was zuvor nur Gerüchte waren. Vor allem aber sind ab sofort Vorbestellungen möglich und der Titel hat ein Release-Datum erhalten.

In Assassin's Creed Shadows wird es wieder zwei Hauptfiguren geben. Laut der Webseite des Spiels können Spieler sich frei entscheiden, wen sie spielen möchten. Ein Wechsel vor jeder Quest ist möglich. Zur Wahl stehen die Shinobi Assassinin Naoe und der Samurai Yasuke. Bei letzterem handelt es sich um eine historisch belegte Persönlichkeit. Der aus Mosambik stammende Yasuke starb vermutlich um das Jahr 1582, wodurch sich auch der Handlungs-Zeitraum von Shadows relativ genau eingrenzen lässt. Spieler die auf ihn setzen, wählen den offensiven Kampf. Der Samurai nutzt neben den üblichen Schwertern auch brachiale Waffen wie eine riesige Keule, die im Trailer zu sehen ist. Sein Spielstil entspricht daher wohl eher dem von Eivor aus Assassin's Creed Valhalla.

Wer lieber das klassische Schleich-Gameplay bevorzugt, der wird sich für Naoe entscheiden. Nachdem sie den Mord an ihren Eltern und das Ende ihres Dorfes mit angesehen hat, schwört sie Rache. Spielerisch geht sie leise vor und agiert heimlich. Sie trägt auch die typische verborgene Klinge der Assassinen. Ubisoft legt großen Wett darauf, seine realistische Spielwelt zu bewerben. Spieler sollen durch Erkundung wichtige Informationen finden können. Außerdem gibt es in der Welt Verbündete, die den Spieler unterstützen können.

Der Trailer nennt den 15. November 2024 als geplantes Release-Datum. Es werden auch schon die verschiedenen Editionen und eine Möglichkeit zur Vorbestellung vorgestellt. Die Standard-Edition liegt bei 69,99 Euro und beinhaltet neben dem Hauptspiel nur den Vorbesteller-Bonus, den alle Editionen beinhalten. In der Gold-Edition sind zudem der Season-Pass und 3 Tage Vorab-Zugang enthalten. Dafür werden 109,99 Euro fällig. Die Ultimate-Edition beinhaltet schließlich alles zuvor genannte und das Ultimate-Paket mit zusätzlichen kosmetischen Verbesserungen. Hierfür verlangt Ubisoft 129,99 Euro. Die Ultimate-Edition wird auch in Ubisoft+ enthalten sein.