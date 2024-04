Werbung

Fotnite ist bekannt für seine Kooperationen und Cross-Over. Zuletzt wurde bekannt, dass einige der Charaktere aus Avatar: The Last Airbender ihren Weg ins Spiel finden sollen. Nun gibt es Informationen zu einer weiteren Zusammenarbeit. Bei dieser geht es jedoch nicht bloß um die Integration von bestimmten Skins in das Spiel.

Für Fortnite: Lunare Horizonte hat Entwickler Epic mit der Europäischen Weltraumagentur, kurz ESA zusammen gearbeitet. Unterstützt wurden sie dabei von dem Designbüro Hassell. Die Designer haben hierbei eine experimentelle Basis entworfen, die so auch auf dem Erdtrabanten entstehen könnte. In der Theorie bietet sie bis zu 150 Personen Raum. Dieses Modell wurde nun von Epic digitalisiert und in ein Mini-Spiel integriert, das auf Basis von Fortnite entstanden ist. Es steht kostenlos zur Verfügung und bietet eine Spieldauer von knappen 20 Minuten. Benötigt wird lediglich ein Epic-Account damit das Spiel in der Fortnite-Umgebung heruntergeladen und installiert werden kann.

Spieler müssen im Spiel eine Mondbasis errichten und sich in der lebensfeindlichen Umgebung auf die Suche nach wichtigen Rohstoffen begeben. Lunare Horizonte wurde gemeinsam mit Astronauten und Wissenschaftlern der ESA entwickelt. Das Ganze findet am Südpol des Mondes statt, da dieser am wahrscheinlichsten für den Aufbau einer Basis genutzt werden würde. Nur dort gibt es das benötigte Eis in ausreichender Menge. Tatsächlich plant die USA in absehbarer Zukunft auch, erneut mit Mond-Missionen zu beginnen und in einigen Jahren eine Basis zu errichten.

Durch den Gedanken, interessante Inhalte und wissenschaftliche Erkenntnisse über spielerische Inhalte zu vermitteln, kann man das Spiel dem Genre Serious Games zuordnen. Vielleicht findet aber auch der eine oder andere Skin aus Lunare Horizonte jetzt seinen Weg in das eigentliche Fortnite.