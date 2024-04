Avatar The Last Airbender trifft Fortnite

Wenn es um Cross-Over mit anderen Franchise geht, ist Fortnite immer zu Kooperationen bereit. So gab es schon Zusammenarbeiten mit Sponge Bob, The Witcher und anderen. Auf X hat man nun ein neues Projekt angekündigt.

Noch in diese Woche soll ein neuer Cross-Over-Inhalt ins Spiel starten. Ab heute, dem 9. April 2024, sind drei der Charaktere aus Avatar: The Last Airbender im Spiel verfügbar. Sie stehen im Item-Shop zum Kauf bereit und können als Skins ausgerüstet werden. Wasserbändigerin Katara, Erdbändigerin Toph und Feuerbändiger Zuko können gespielt werden.

Im 13 Sekunden langen Trailer ist auch die Hauptfigur der Serie, Aang, zu sehen. Von ihr ist als spielbarer Charakter allerdings noch keine Rede. Die drei Outfits, die bereits verfügbar sind, kosten jeweils 2.000 V-Bucks. Wahrscheinlich hat auch die aktuelle Netflix-Realserie zu Avatar bei der Entscheidung zu dieser Kooperation eine Rolle gespielt. Die Serie konnte bei metacritic nur durchschnittliche Wertungen erzielen, hat dem Franchise dennoch ein hohes Maß an neuerlicher Aufmerksamkeit beschert.