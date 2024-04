Durch Next Gen Update

Aktuell läuft es gut für Bethesdas Fallout-Universum. Zum Serienstart auf Amazon Prime hat der Konzern auch einige alte Titel kostenlos über Prime Gaming verteilt. Zusätzlich hat sich Bethesda entschlossen, Fallout 4 ein Re-Release für die aktuellen PlayStation-5- und Xbox-Series-X/S-Konsolen zu spendieren. Genau dieses Update auf die nächste Generation sorgt nun aber für Probleme.

Eigentlich sollte am 23. April 2024 Fallout London erscheinen. Dabei handelt es sich um eine von Fans erstellte Total Conversion für Fallout 4. Das bedeutet, der größte Teil des Spiel wäre mit Installation der Mod komplett umgebaut worden. Auf der offiziellen Seite stellt sich das Team hinter der Mod kurz vor. Unter ihnen befinden sich neben Fans auch etliche Personen, die in der Gaming-Industrie arbeiten. Nach Jahren der Entwicklung beläuft sich die Download-Größe auch auf 30 bis 40 GB.

Die Mod wird nach Release über GOG verfügbar sein. Für Besitzer von Fallout 4 steht sie dann kostenlos zum Download bereit. Auch Steam-Nutzer können den Download nutzen und ihr Spiel damit modden. Das Problem ist nun aber der angekündigte Release des Next-Gen-Updates und des dazugehörigen Patches, der einige Verbesserungen auch in die PC-Version einfügt. Dieses sollte nur zwei Tage nach dem geplanten Release der Mod erfolgen. Die Entwickler von Fallout London mussten in einem Statement den Release ihrer Total Conversion auf unbestimmte Zeit verschieben.

Da man die Mod für alle Interessierten zur Verfügung stellen will, müsse man zuerst abwarten, welche Änderungen vorgenommen werden. Dadurch entsteht erheblicher Mehraufwand, durch welchen sich alles verzögert. Die Entwickler wollen zuerst sichergehen, dass ihr Projekt auch mit der neuen Version kompatibel ist. Wie lange das dauern wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen. Da die Entwickler keinen Zugang zu den Daten haben, bevor diese veröffentlicht werden, will man sich so nicht auf eine Veröffentlichung festlegen.