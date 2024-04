Werbung

Gerade vor einem Tag ist die neue Serie zu Fallout auf Amazon gestartet. Zum Start verschenkt Prime Gaming einige Titel der Reihe, inklusive Fallout 76. Abonnenten können die Spiele über die Homepage abrufen und im Falle von Fallout 76 im Microsoft Store aktivieren.

Um dem aktuellen Hype zu folgen, hat Bethesda nun bekannt gegeben, dass einer der älteren Serien-Teile ein Update erhalten soll. Damit will man Fallout 4 nun endlich für Playstation 5 und Xbox Series X/S anpassen und veröffentlichen. Ursprünglich kam das Spiel vor neun Jahren, also 2015 auf den Markt. Bisher stand Fallout 4 nur für die Last-Gen-Konsolen zur Verfügung. Die Ankündigung erfolgte recht kurzfristig. Das Spiel soll schon in knapp zwei Wochen, ab dem 25. April 2024 für alle Interessierten abrufbar sein.

Auf den Konsolen ist das Spiel dann bei 4K Auflösung mit 60 FPS spielbar. Es wird auch möglich sein, zwischen Quality- und Performance-Modus zu wechseln. So kann jeder selbst entscheiden, ob er lieber auf Grafik oder Gameplay setzt. Die alten Konsolen-Generationen und die Version für PC erhalten ebenfalls ein Update. Dieses soll eine Reihe an Fehlern korrigieren und die allgemeine Stabilität des Titels verbessern. PC-Spieler erhalten zudem die Möglichkeit ab Release der neuen Version auf Ultra-Widescreen-Monitoren zu zocken. Fallout 4 wird im Zuge des Updates auf für Steam Deck zertifiziert.