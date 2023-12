Werbung

2014 startete Ubisoft mit The Crew eine eigene Rennspiel-Reihe. Die Rennspiele erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Gerade am 14. September 2023 wurde mit The Crew Motorfest der neueste Teil veröffentlicht.

In einem Artikel auf ihrer Webseite gaben die Entwickler nun das Ende des ersten Spiels bekannt. Am 31. März 2024 wird Ubisoft die Server des Spiels zehn Jahre nach seinem Release abschalten. In dem Beitrag gibt Ubisoft Einblick in die Entstehung des Spiels. Das Projekt startete 2007 als Idee von drei Freunden. Nach sieben Jahren in der Entwicklung wurde es schließlich von einem Team aus 30 Personen veröffentlicht. Mittlerweile hat das Studio Ivory Tower 300 Mitarbeiter.

Bereits mit der Ankündigung am 14. Dezember 2023 wurden alle Editionen von The Crew aus den Stores entfernt. Auch alle Ingame-Käufe wurden deaktiviert. Wer das Spiel erst kürzlich gekauft hat, dem geben die Entwickler den Ratschlag, die Rückerstattung zu nutzen. Besitzer von The Crew können alle Versionen noch bis zum 31. März 2024 uneingeschränkt spielen. Als Grund für die Abschaltung werden die Serverinfrastruktur und auslaufende Lizenzen genannt.