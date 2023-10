Werbung

Seit einiger Zeit ist bereits bekannt, dass Amazon an einer Serienumsetzung des von Bethesda-Spielen bekannten Fallout-Universums arbeitet. Die Premiere der Serie wurde zwar allerseits für das nächste Jahr erwartet, ein konkretes Datum fehlte aber bisher noch. Nun hat Amazon offiziell den Starttermin der Serie, die an den Endzeit-Stil aus den Rollenspielen angelehnt sein wird, bekannt gegeben. Am 12. April 2024 fällt der Startschuss für die Serie auf Amazon Prime Video.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt existiert allerdings noch nichtmal ein Trailer zur Serie. Es ist aber anzunehmen, dass Amazon diesen bald nachreichen dürfte, nun da das Startdatum offiziell in der Welt ist. Das Setting dürfte dabei Fans der Spiele-Reihe bekannt vorkommen. Die Geschichte ist im Jahre 2077 angesiedelt, in dem nach Fallout-Zeitrechnung der große Krieg und damit das Ende der bekannten zivilisierten Welt am 23. Oktober beginnt. Die Geschichte wird damit gleich ganz zu Beginn der postapokalyptischen Handlungskette angesiedelt.

Die Hauptrolle in der Serie wird Walton Goggins spielen. Beginnen soll die Serie in Vault 33, Bunker, die zum Überleben der nuklearen Massenvernichtung gebaut wurde. Die Figur die durch Goggins dargestellt wird soll dann ähnlichen Mustern wie den Protagonisten aus den Spielen folgen, indem sie den schützenden Bunker verlässt. Sie soll sich von dort aus aufmachen um die Ruinen von Los Angeles zu erkunden. Dabei sollen spielbekannte Elemente wie Mutanten und Banditen ebenfalls auftauchen.

Die erste Staffel wird acht Episoden enthalten. Ob diese in einem wöchentlichen Rhythmus freigegeben werden oder die Serie komplett in einem Rutsch erscheinen wird, ist derzeit noch unklar. Die Showrunner sind Jonathan Nolan und Lisa Joy. Beide sind zudem auch ausführende Produzenten. Ebenfalls an der Produktion beteiligt sind Todd Howard von den Bethesda Games Studios und James Altman von Bethesda Softworks.