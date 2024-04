Neuer Story-Trailer kommt am Dienstag

Letztes Jahr kündigte Ubisoft ein neues Spiel im Star Wars Universum an. Star Wars Outlaws lässt Spieler in die Rolle der Gaunerin Kay Vess schlüpfen. Begleitet wird sie von ihrem Alien Nix, das im Ankündigungstrailer bereits die Herzen der Fans eroberte.

Bisher ist noch nicht allzu viel über das Spiel bekannt. Umso mehr freuen sich Star Wars Fans über eine Ankündigung, die der offizielle Star Wars Kanal auf X nun getätigt hat. Darin wird die Weltpremiere des neuen Trailers für das Spiel angekündigt. Diesmal soll es explizit um die Story des Spiels gehen. Um 18:00 Uhr wird das Video ausgestrahlt. Bisher ist die Handlung noch ein Rätsel. Lediglich die zeitliche Einordnung ist bekannt. So spielt Outlaws zwischen Episode 5 und Episode 6.

Viele hoffen, dass der Trailer endlich das Release-Datum verkündet. Das Spiel soll noch 2024 an den Start gehen, einen genaueren Termin gibt es aber noch nicht. Letzte Woche wurde aber auch eine Ubisoft Forward Show angekündigt. Sie soll am 10. Juni 2024 stattfinden. Im Laufe der Show werden vermutlich weitere Informationen zu Star Wars Outlaws geteilt werden. Das Spiel wird für PC, Xbox Series X/S und Playstation 5 veröffentlicht werden. Verantwortlich für die Umsetzung ist Massive Entertainment. Die Entwickler haben zuletzt Avatar: Frontiers of Pandora herausgebracht.