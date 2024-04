Werbung

Anfang des Jahres gab es viele Gerüchte um die Zukunftspläne von Microsoft. Schließlich äußerte sich Phil Spencer persönlich. In der Folge wurde bekannt, dass die Exklusivität für einige Microsoft-Titel fallen soll. Dazu gehört auch Sea of Thieves.

Am 30. April soll es so weit sein. Dann erscheint Sea of Thieves ganze sechs Jahre nach dem Release auf Xbox auch im Playstation Store. Passend dazu wurden nun einige Informationen geteilt, die vorwiegend das Zusammenspielen mit anderen Konsolen betreffen. Das Wichtigste für viele dürfte sein, dass Crossplay möglich ist. So können Xbox und Playstation-Spieler zusammen spielen und sich gegenseitig der Friendlist hinzufügen. Spannend ist auch die Funktion, den eigenen Spielfortschritt zwischen den Plattformen zu tauschen. Wer also bisher auf der Xbox in See gestochen ist, der kann mit seinem Spielstand direkt auf der Playstation weitermachen.

Es ist sogar möglich, Sea of Thieves auf der neuen Playstation Portal zu spielen, wenn man eine solche besitzt. Zum Spielen ist allerdings in jedem Falle zwingend eine Playstation Plus Mitgliedschaft erforderlich. Im Spiel wurde sowohl ein Performance-Modus integriert. Dieser ermöglicht 120FPS bei 1080p. Wer sich mit 60FPS zufrieden gibt, kann auch auf 4K spielen. Wer deine der drei verfügbaren Versionen vorbestellt hat, kann ab dem 12. April an einer Closed Beta teilnehmen. Das Standard-Spiel gibt es im Playstation-Store für 39,99 Euro. Die Deluxe-Edition mit exklusiven Waffen, einem Haustier, Krabbenkrabbler-Anpassungen, Schiffsgegenständen der Donnernden Wut und Jägerdonnerbüchse des Shrouded Ghost kostet 49,99 Euro. Dazu gibt es noch 10.000 Gold. In der teuersten Version, der Premium-Edition, für 59,99 Euro gibt es zu dem zuvor genannten noch das Dark Warsmith-Schiffsset mit Outfit, einen Beute-Pass für Saison Zwölf, 5 Tage Early Access und den Teufelshund-Begleiter.