Werbung

Die Gerüchte hinsichtlich der Öffnung des Xbox-Ökosystems scheinen sich zu bewahrheiten. Bereist in der nächsten Woche will Microsoft Details über die Vision für die Zukunft der Xbox veröffentlichen. Dies deutet zumindest Xbox-Chef Phil Spencer über einen Beitrag auf X an. Offenbar sieht sich das Unternehmen mittlerweile zu einer baldigen Stellungnahme gezwungen, angesichts der am Wochenende aufgekommenen Gerüchte.

So machten erst vor wenigen Tagen Spekulationen die Runde, dass Bethesdas Starfield und sogar das kommende Indiana Jones wohl auch für die PlayStation 5 verfügbar gemacht werden sollen, obwohl beide als Exklusivtitel konzipiert wurden. Vor allem wirtschaftliche Erwägungen sollen den Konzern dabei zu den Überlegungen veranlasst haben, verkauft sich etwa die PlayStation ungleich besser als die Xbox. Ursprünglich soll Microsoft die Veröffentlichung seiner neue Initiative erst für Ende Februar angesetzt haben. Angesichts der zunehmenden Spekulationen will das Unternehmen diese offizielle Ankündigung nun aber wohl vorziehen.

Neben den beiden Titeln Starfield und Indiana Jones gibt es zudem weitere Berichte, dass auch Gears of War seinen Weg zur PlayStation finden könnte. Zumindest soll das seitens Microsoft bereits in Erwägung gezogen worden sein, was allerdings noch nicht bedeutet, dass es auch wirklich so kommt. Nach Angaben des Unternehmens hat sich Gears of War über 22 Millionen Mal verkauft und über 1 Milliarde Dollar umgesetzt, seit das Unternehmen das Franchise 2014 von Epic Games übernommen hat. Seit dem Kauf hat Xbox noch Gears of War 4 (2016) und Gears 5 (2019) veröffentlicht sowie Gears of War: Ultimate Edition und den rundenbasierten Taktik-Ableger Gears Tactics.

Ob und wie stark der Abbau der Xbox-Exklusivität tatsächlich stattfinden wird, ist aktuell noch völlig unklar. Näheres werden wir wohl innerhalb der nächsten Woche erfahren.