Werbung

Erst im Januar 2024 ist mit Prince of Persia: The Lost Crown der neueste Ableger der Abenteuer-Reihe erschienen. Schon seit 1989 erscheinen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Spiele im Franchise-Universum, das Ubisoft rund um den Prinzen geschaffen hat. Während die bekanntesten Serien-Teile eher Third-Person-Adventure waren, haben sich die Entwickler mit The Lost Crown wieder zu den Anfängen bekannt. Das Jump-and-Run im Stile eines Side-Scrollers hat mehr mit den aller ersten Spielen Ende der 80er gemein, als mit den späteren Teilen.

Keine drei Monate nach Release von The Lost Crown haben Leaker nun aber bekannt gegeben, dass sie bereits über Informationen zu einem weiteren Teil der Reihe verfügen. Die Rede ist von The Rogue Prince of Persia. Das Spiel befindet sich angeblich schon seit vier Jahren in der Entwicklung. Verantwortlich für die Umsetzung ist niemand geringeres als Motion Twin. Das Studio hat 2018 den Roguelite-Hit Dead Cells veröffentlicht.

Geht man von dem vorherigen Werk der Macher aus, ist mit 2-D-Action in prozedural generierten Leveln zu rechnen. Während man also dem Side-Scroller-Look von The Lost Crown treu bleibt, könnte sich das Gameplay gehörig verändern. Man kann vermuten, dass es sich um ein Metroidvania Roguelite handelt. Spieler schalten sich also in mehreren Durchläufen immer neue Fähigkeiten und gegebenenfalls Ausrüstung frei. Nach jedem Tod wird neu ausgerüstet, um beim nächsten Versuch weiter zu kommen, bis man es endlich in einem Rutsch durch das gesamte Spiel schafft.

Das sind allerdings bislang lediglich Spekulationen. Dafür spricht, dass der Look von The Lost Crown sehr gut zu dem Konzept hinter Roguelite-Titeln wie Dead Cells passen würde. Außerdem produziert das Studio mittlerweile keine DLCs für Dead Cells mehr, wodurch Kapazitäten frei wären. Wann und in welcher Form The Rogue Prince of Persia nun aber erscheint, ist aktuell noch genau so unsicher, wie der finale Titel des Spiels.