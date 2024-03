Werbung

Auf der Games Developer Conference (GDC) hat AMD eine weitere Iteration von FSR angekündigt. Ein entsprechender Vortrag läuft unter "High Performance Rendering in Snowdrop Using AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3)". FSR 3.1 nimmt sich dabei unter anderem der Bildqualität an. AMD verspricht eine deutlich verbesserte temporale Stabilität – etwas, was NVIDIA mit DLSS derzeit besser gelöst bekommt als AMD mit FSR 3.

Neben der besseren Darstellungsqualität soll FSR 3.1 Frame Generation mit anderen Upscaling-Technologien zusammenarbeiten. Für Entwickler wichtig ist ein Update der FidelityFX-API, die Entwicklern die Fehlersuche erleichtern und zudem eine Vorwärtskompatibilität mit aktualisierten Versionen des FSR ermöglichen soll.

Für Entwickler verfügbar sein wird FSR 3.1 ab dem zweiten Quartal. Gegen Ende des Jahres werden dann die ersten Spiele erwartet, die vom Start weg oder über ein Update FSR 3.1 unterstützen werden.

Eines der ersten Spiele mit der Unterstützung von FSR 3.1 wird Ratchet & Clank: Rift Apart sein. Hier unterstützt werden wird die Entkopplung der Frame-Generation-Technik vom Upscaling, so dass die im Spiel unterstützten Upscaling-Techniken wie XeSS verwendet werden können und dann zusätzlich die Frame Generation von AMD.



An den Grundvoraussetzungen für die Anwendung von FSR 3.1 wird sich nichts ändern. AMD empfiehlt eine Minimum-FPS von 60 bevor Frame Generation verwendet wird. Ansonsten kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Latenz. Kommt ein VRR-Display zum Einsatz, sollte die FPS mit Frame Generation sich um Bereich der Bildwiederholungsrate des Monitors bewegen. Unterstützt werden wird FSR 3.1 von allen Grafikkarten der Radeon-RX-5000- sowie GeForce-RTX-20-Serie.

Zudem verkündet AMD, dass zu den bisher 21 Spielen, die FSR 3 aktuell unterstützen, im Verlaufe des Jahres noch einige hinzukommen werden. Dazu gehören Cyberpunk 2077, Dragon's Dogma 2, Dying Light 2 Stay Human, Frostpunk 2, Ghost of Tsushima Director’s Cut, NARAKA: BLADEPOINT, Ratchet & Clank: Rift Apart und Warhammer 40,000: Space Marine 2.