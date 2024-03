Werbung

Wie jedes Jahr im Frühjahr hat Valve einen großen Frühjahrsverkauf gestartet. Auf der Vertriebsplattform Steam sind noch bis zum 21. März 2024 tausende von Spielen stark reduziert.

Zu den Angeboten zählen auch etliche große Franchise-Reihen und Kult-Spiele. So gibt es zum Beispiel die komplette Doom-Reihe zum kleinen Preis. Zum Preis von 27,98 Euro erhalten Spieler das originale Doom von 1993, Doom 2, Doom 3, Doom 64 und beide Neuauflagen der Reihe DOOM und DOOM Eternal. Es sind also über 30 Jahre Shooter-Horror im Paket enthalten. Bethesda nimmt mit einem eigenen Spring-Sale an der Aktion von Steam teil. So gibt es starke Rabatte auf alle Fallout-Teile und das neueste Werk Starfield ist um 33 % auf 46,89 Euro reduziert. Spiele aus dem Elder Scrolls-Universum sind ebenfalls im Sale. Sowohl das viel gefierte Skyrim, als auch die Addons für Elder Scrolls Online.

Generell werden Fans jeglicher Genres im Sale fündig. Unter den reduzierten Top-Sellern finden sich auch Baldur's Gate 3 (-10% auf 53,99 Euro), Sons of the Forest (-25% auf 21,74 Euro) und der deutsche Survival-Hit Enshrouded (-10% auf 26,99 Euro). Auf Cyberpunk 2077 und Hogwarts Legacy gibt es jeweils gleich 50% Rabatt, wodurch die Spiele für 29,99 Euro zu haben sind. Es finden sich auch Soulslike-Spiele im Angebot. Jedi Survivor ist für 31,49 Euro verfügbar, Sekiro: Shadows die twice für 29,99 Euro. Beide Remnant-Titel sind für 11,99 Euro, bzw. 29,99 Euro für die Fortsetzung zu erstehen.

Nicht nur Spiele sind drastisch reduziert. Auch im Bereich Apps und Software gibt es einige Schnäppchen zu finden. Hier ist beispielsweise die Benchmark-Software 3DMark auf 8,49 Euro herabgesetzt. Auch einige Versionen des RPG-Makers sind günstig erhältlich. Die Variante MZ ist für 428,89 Euro statt 77,99 Euro erhältlich. MV ist um 85% auf 11,69 Euro reduziert.