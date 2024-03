Werbung

Vor zwei Tagen hat Microsoft kurzfristig einen Showcase angekündigt. Dieser Partner Showcase fand heute Abend ab 19.00 Uhr statt. Das Video on Demand steht bei YouTube zum Abruf bereit. In den rund 30 Minuten wurden 13 Spiele von Microsofts Partnern gezeigt.

Den Anfang machte ein neues Gameplay vom Bandai Namcos kommendem Action-Spiel Unknown 9: Awakening. Darin waren einige Kampfszenen und Fähigkeiten der Titelheldin zu sehen. Das Spiel wird im Sommer 2024 released. Mit Sleight of Hand wird ein Deck-Builder in der Third-Person-Sicht vorgestellt. Zur Veröffentlichung im Jahr 2025 startet Sleight of Hand direkt im Game Pass. Creatures of Ava mutet im gezeigten Material etwas wie Palworld an. Auch hier werden Kreaturen gezähmt und eine eigene Basis erbaut.

11 Bit Studios, die für Frostpunk und This War of Mine bekannt sind, hatten gleich zwei Auftritte in der Show. So wurde die Veröffentlichung von Frostpunk 2 am 25. Juli 2024 bekannt gegeben. Sehr interessant sah auch das neue Spiel Alters aus. Darin übernehmen Spieler die Kontrolle über einen einsamen Astronauten, der sich selbst klont, um eine riesige Basis betreiben zu können. Im Spiel geht es nicht nur um Um- und Ausbau, sondern auch um zwischenmenschliche Probleme zwischen den Klonen.

Horror-Fans können sich auf die Fortsetzung von The Sinking City freuen. Der zweite Teil mit erneutem Lovecraft-Look erscheint 2025. Ebenfalls neu war die Präsentation des Rennspiels Monster Jam: Showdown. Dazu kam ein erster Blick auf die Kämpfe im Actionspiel The First Berserker: Khazam. Jump n Run Action mit einem Skill-System und vielen Rätseln bietet Tales of Kenzera: Zau, das bereits am 23. April erscheinen soll. Als letztes neues Spiel wurde Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vorgestellt. Das Spiel erscheint noch dieses Jahr und wird einen bunten Mix aus Action, Survival und Strategie bilden. Während man tagsüber baut und Dorfbewohner anwirbt, gilt es nachts zu überleben während Horden von Monstern aus Portalen strömen.

Neben den neuen Spielen wurden auch einige Neuerungen, Ports und Addons gezeigt. So erhält Persona 3 einen Expansion Pass, der in drei Phasen ausgerollt wird. Der Roblox-Shooter Griefville bekommt Crossover-Besuch von Chucky, der Mörderpuppe und Final Fantasy XIV wird am 21. März für Xbox veröffentlicht. Unter dem Namen Stalker: Legends of the Zone wird die Stalker Trilogie als Remake für Konsole veröffentlicht. Verfügbar ist das Paket als Shadow-Drop ab sofort.