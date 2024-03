Werbung

Microsoft hat gestern die nächste Xbox Partner Preview angekündigt. Die Show soll bereits Morgen, am Mittwoch, dem 6. März 2024 stattfinden. Die Zuschauer erwartet eine Mischung aus neuen und kommenden Spielen von Publishern wie Capcom, Nexon, EA und anderen. Versprochen wird mehr als ein Dutzend neuer Trailer und viele neue Informationen. Die Show soll rund 30 Minuten dauern.

In der offiziellen Meldung von Microsoft werden bereits einige Spiele angesprochen, auf die sich die Zuschauer freuen können. So soll es neue Infos zu Kampf und Fortbewegung in Tales of Kenzera geben. Außerdem wartet neues Gameplay aus Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Zu The First Berserker: Khazan und anderen Titeln warten weitere Trailer und Infos. Alle Titel, die in der Show gezeigt werden, erscheinen früher oder später für Xbox, Windows oder innerhalb des Game Pass Angebotes.

Laut Meldung geht es bei dem Partner Preview-Format darum, Spiele-Neuigkeiten von Studios aus der ganzen Welt mitzuteilen. Es werden also keine der Eigenproduktionen von Microsoft/Xbox oder einem der zu ihnen gehörigen Studios vorgestellt. Zu neuen Spiele-Enthüllungen, Ankündigungen von Veröffentlichungsdaten und Gameplay-Trailern kommen in der Show auch einzigartige Geschichten hinter den Kulissen von Entwicklern auf Xbox Wire.

Das Event findet am Mittwoch, den 6. März, um 19 Uhr statt. Es wird circa 30 Minuten dauern und auf den Xbox-Kanälen auf YouTube und Twitch digital übertragen. Die Xbox Partner Preview wird über eine Vielzahl von Anbietern und in über 40 Sprachen verfügbar sein. Sie wird auch mit amerikanischer Gebärdensprache, britischer Gebärdensprache und englischen Audiodeskriptionen zu sehen sein. Nur die YouTube-Streams werden in 4K bei 60fps übertragen werden, während alle anderen Kanäle 1080p / 60fps bieten. Eine vollständige Zusammenfassung der Show wird unmittelbar nach dem Ende der Xbox Partner Preview online gehen.