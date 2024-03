Ab jetzt lassen sich Spiele in der Bibliothek verbergen

Mehr als 50.000 verschiedene Spiele können aktuell auf der Online Vertriebsplattform Steam erstanden werden. Erst kürzlich konnte Valves System einen neuen Rekord gleichzeitiger Nutzer aufstellen. Vergangenen Sonntag lockten sich 34,6 Millionen Menschen in den Dienst ein.

Bei der Vielzahl an verfügbaren Titeln gibt es auch das ein oder andere Spiel, das nicht jeder Käufer sichtbar in seiner Bibliothek haben möchte. Wer auf Steam mit anderen Nutzern befreundet ist, der kann auch einen Blick auf ihre gekauften Spiele werfen. Bisher war es nicht möglich, bestimmte Titel in der Übersicht für andere zu verstecken. Einige User wünschten sich diese Funktion bereits seit längerem, um besonders Spiele mit sexuellen Inhalten und ähnliches verbergen zu können.

Mit dem letzten Update hat Steam diese Möglichkeit eingebaut. Wer ein bestimmtes Spiel verstecken will, muss wie folgt vorgehen:

Man sucht den Titel in seiner Bibliothek

Rechtsklick auf den Namen

Verwalten

Als privat kennzeichnen

Danach verschwindet das Spiel für Außenstehende aus der Bibliothek. Wenn der Besitzer es spielt, wird dies nicht mehr für seine Freunde angezeigt. Gleiches gilt für Nutzer des Family-Sharing. Nur der direkte Besitzer kann das Spiel noch aufrufen. Im selben Unterordner gibt es auch die Option "verstecken". Wird diese ausgewählt, ist das Spiel in der eigenen Bibliothek nicht mehr zu sehen. Freunde jedoch sehen es nach wie vor.