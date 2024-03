Battle.net-Spiele nun in GeForce NOW verfügbar

Battle.net-Spiele nun in GeForce NOW verfügbar

GeForce NOW hat bekannt gegeben, dass man ab sofort enger mit Activision Blizzard kooperieren werde. Dies geschieht durch die Aufnahme eines beliebten Spieleshops in die Cloud von NVIDIA. Die Rede ist natürlich von Battle.net.

Insgesamt sollen im März 30 Spiele auf GeForce NOW erscheinen. Die ersten acht sind bereits ab dieser Woche abrufbar. Die Top-Titel darunter sind unter anderem Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty HQ und Hearthstone. Außerdem gibt NVIDIA in der offiziellen Mitteilung bekannt, dass die auf der CES angekündigten Day Passes nächste Woche in die Cloud kommen. Diese ermöglichen es den Spielern, die Vorteile der GeForce NOW Ultimate- und Priority-Mitgliedschaften für jeweils 24 Stunden testweise zu nutzen.

Durch die Aufnahme der Titel in den Dienst können Mitglieder, die Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty HQ und Hearthstone im Battle.net besitzen, diese jetzt von NVIDIA GeForce RTX-getriebenen Servern in der Cloud streamen. Wer eine passende Internetverbindung hat, soll sich so keine Gedanken mehr über Hardware-Specs oder lange Downloadzeiten machen müssen. Für den Titel Diablo IV verspricht NVIDIA eine Auflösung von bis zu 4K und 120 Bildern pro Sekunde selbst auf Geräten mit geringerer Leistung. Außerdem sollen niedrige Latenzzeiten dank der NVIDIA Reflex-Technologie erreicht werden.

Am 29. Februar 2024 ist auch Welcome to ParadiZe bei GeForce NOW erschienen. In Welcome to ParadiZe gibt es einige neue Optionen zum Umgang mit den Untoten. Spieler können Zombies einfangen, kontrollieren und ihnen beibringen, wie sie im wunderschönen Land ParadiZe Landwirtschaft betreiben oder kämpfen.

In dieser Woche sind bereits folgende Titel erschienen:

STAR WARS: Dark Forces Remaster (Neuerscheinung auf Steam, 28. Februar)

Space Engineers (Neuerscheinung auf Xbox, verfügbar im PC Game Pass, 29. Februar)

Welcome to ParadiZe (Neuerscheinung auf Steam, 29. Februar)

Call of Duty HQ (Battle.net)

Diablo IV (Battle.net)

Fort Solis (Steam)

Hearthstone (Battle.net)

Overwatch 2 (Battle.net)

Für den restlichen Monat wurden außerdem folgende Spiele angekündigt: