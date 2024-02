Skull and Bones startet mit Raging Tides

Mitte Februar wurde Skull and Bones nach etlichen Jahren in der Entwicklung veröffentlicht. Um neue Spieler anzusprechen kann aktuell jeder Interessierte das Spiel für acht Stunden kostenlos testen. Seit dem 26. Februar ist nun auch die erste Season in dem Piratenabenteuer gestartet.

Unter dem Namen Raging Tides kommen etliche neue Inhalte und Mechaniken ins Spiel. Kapitän Philippe La Peste sucht das Meer heim und bringt die Flotte der Pestilenz mit sich. Spieler können Jagd auf sie machen, um Plaguebringer-Kapitänsköpfe zu erhalten. Diese Köpfe dienen als saisonale Währung und können gegen besondere Belohnungen getauscht werden. Je mehr Plaguebringer-Schiffe die Spieler versenken, desto mehr verärgern Sie die Flotte der Pestilenz. Ab einer bestimmten Feindseligkeitsstufe spawnen starke Feinde, die seltene Gegenstände verlieren, wenn sie besiegt werden.

Die Season führt auch Kingpin-Kopfgelder ein. Das erste davon läuft vom 5. bis 26. März 2024. Dann gilt es, die Klauen der Vergeltung, ein Monster namens Zamaharibu, zu erlegen. Ab Woche 5 der Season, also vom 26. März bis zum 16. April 2024 geht es auf die Jagd nach den Qualen des Abgrunds: Rode Maangodin. Weiterhin werden drei einzigartige Verträge ins Spiel gebracht: Die Afrikanische Krankheit, Die Verfolgungspest und Die Eindringende Epidemie. Wer diese abschließt, erhält saisonale Belohnungen für Schiff und Kapitän. Der wiederholbare Vertrag Peste Control fordert die Lieferung der bereits erwähnten Plaguebringer-Kapitänsköpfe. Als Belohnung erhält man Silber und White Skull Gin.

Der Schmugglerpass bietet neue Blaupausen, mit denen sich Gegenstände freischalten lassen. Dazu zählt die Karronade, eine leichte Kanone. Für den Kampf gegen die Pestschiffe gibt es einen neuen Panzer, den Wailing Ward. Seine Oberfläche ist beschichtet, um gegen das giftige Arsenal der Pestflotte resistent zu sein. Das Bonus-Item La Peste Schemata I erhöht den Schaden an Schwachstellen gegnerischer Schiffe um 10 %. Es deckt zudem Schwachstellen der Flotte der Pestilenz auf. Hinzu kommen viele Gameplay-Verbesserungen und Bug-Fixes. Eine komplette Liste der Änderungen findet sich auf der offiziellen Seite.