Jeder kann Skull and Bones im Trial testen

Offiziell ist Skull and Bones erst vor vier Tagen erschienen. Der Titel wurde am 16. Februar 2024 veröffentlicht, nachdem die Entwicklung bereits 2013 begann und das Spiel erstmalig auf der E3 2017 vorgestellt wurde.

Bereits kurz vor dem Release war das Piratenabenteuer mehrere Tage kostenlos spielbar. Die offene Beta vom 08. bis 11. Februar 2024 stand jedem interessierten Spieler offen. Wie mittlerweile üblich, konnten Käufer der Premium-Version des Titels auch schon drei Tage früher auf die Release-Fassung zugreifen. Zum offiziellen Start sollte Skull and Bones dann aber allen Käufern zur Verfügung stehen.

Wer kein Ubisoft+ Abo für 17,99 Euro hat, muss also mindestens 59,99 Euro zahlen, um spielen zu können. Ubisoft hat sich aber entschlossen, Käufern, die sich noch unsicher sind, eine dritte Option zu bieten. Für PC, Playstation und Xbox steht auf Wunsch eine Demo des Spiels zur Verfügung. Diese ermöglicht es, das Spiel acht Stunden kostenfrei auszuprobieren. Dabei sind alle Features der Vollversion verfügbar. Spieler können auch mit Freunden zusammen spielen und ihren Fortschritt via Cross-Progression auf mehreren Plattformen nutzen. Sollte man sich nach Ablauf des Testzeitraums für einen Kauf entscheiden, wird der in der Demo erzielte Fortschritt ins Spiel übertragen. Spieler können somit direkt mit ihrem erstellten Schiff weiterspielen, ohne das Tutorial erneut spielen zu müssen.