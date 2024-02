Twitch zieht in einigen Ländern die Abo-Preise an

Nachdem in den letzten Monaten beinahe alle Streaming-Plattformen eine Erhöhung der Preise angekündigt hatten, zieht nun auch die Live-Streaming-Plattform Twitch nach. Allerdings sind aktuell nur einige Länder von den Erhöhungen betroffen.

Man benötigt nicht zwingend ein Abonnement, um Twitch nutzen zu können. Viel mehr ist das Abo-System ein Weg, wie Zuschauer ihre Lieblings-Streamer unterstützen können. Dieser erhalten einen Teil der Kosten des Abos als Auszahlung von Twitch. Bei großen Streamern beläuft sich der monatliche Gewinn durch Abos schnell auf einige Tausend Euro und mehr. Dies bedeutet natürlich auch entsprechende Einnahmen für Twitch. In Deutschland kostet es mindestens 5 Euro, ein solches zu vergeben. Abonnenten von Amazon Prime können pro Monat ein kostenloses Abo vergeben, das in ihrer Mitgliedschaft enthalten ist.

In anderen Ländern schwanken die Preise der Abonnements entsprechend stark – je nachdem, wie stark die jeweilige Währung ist. Besonders hier will Twitch die Preise massiv erhöhen. Bis jetzt sind vier Länder betroffen: Australien, Kanada, Großbritannien und die Türkei. Bei den ersten dreien handelt es sich um überschaubare Erhöhungen. Für Australien steigt der Preis umgerechnet von 4,85 Euro auf 5,50 Euro. In Kanada von 4,80 Euro auf 5,50 Euro. In Großbritannien werden statt 4,70 Euro nun 5,80 Euro fällig. Anders sieht es in der Türkei aus. Hier ist der prozentuale Anstieg wesentlich höher, da die Preise aufgrund der schwachen Lira sehr niedrig waren. Das günstigste Abo steigt hier von bisher umgerechnet 0,30 Euro auf 1,30 Euro. Das Stufe 3 Abo von 1,50 Euro auf 6,40 Euro.

In allen Ländern gelten die neuen Preise ab dem 28. März 2024. Vorerst jedoch nur bei Kauf über die Twitch-Website. Käufe über Android und iOS werden später angepasst. Ob es in weiteren Ländern zu Preiserhöhungen kommen soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Nutzer in Deutschland zahlen also weiterhin die bisherigen Preise.