Seit einigen Tagen überschlagen sich die Gerüchte über die Zukunft von Microsofts. Genauer dreht es sich um die Xbox-Sparte.

Nachdem bekannt wurde, dass die Exklusivität für einige Xbox-Titel fallen soll, fingen die Spekulationen um die Zukunft der Konsole an. Fakt ist, dass sich die Konkurrenz, Sonys PlayStation 5, wesentlich besser verkauft. Verständlich, dass Microsoft seine Spiele also auch auf dieser Plattform verkaufen möchte, um neue Zielgruppen zu erreichen. Schließlich sah sich Chef Phil Spencer in der letzten Woche in der Pflicht, via X eine Veranstaltung anzukündigen, bei der man sich zu den aktuellen Plänen und Problemen äußern wollte.

Das Datum für das geplante Business Update steht nun fest. Es wird sich um eine Sonderausgabe des Xbox-Podcasts handeln. Der Podcast wird am Donnerstag, dem 15. Februar 2024, um 21:00 Uhr deutscher Zeit übertragen. Wer sich die Übertragung anhören möchte, findet sie am Donnerstag auf dem zugehörigen Youtube-Channel.

Im Podcast werden Phil Spencer selbst, Xbox-Präsidentin Sarah Bond und Matt Booty, der Xbox President of Game Content and Studios zu hören sein.