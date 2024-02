Werbung

Seit dem Release ist der Erfolg von Palworld kaum zu stoppen. Um mit den riesigen Spielerzahlen mithalten zu können, wurde den Entwicklern von PocketPair zuletzt Hilfe von Microsoft direkt angeboten.

Bereits kurz nach Release wurde ein erster Patch veröffentlicht. Nun folgte mit Version 0.1.4.0 ein weiterer. Beide Patches bringen Inhalte, die PocketPair in ihrer Roadmap für Palworld versprochen hat. Diese wurde erst kürzlich veröffentlicht. Das aktuelle Update bringt vier Hauptänderungen in das Survival-Spiel.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel unter bestimmten Bedingungen abstürzte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Pal eines anderen Spielers, der 30 % oder weniger HP hatte, mit Hilfe einer Sphäre gefangen werden konnte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem gegnerische Pals aufgrund von Ladeangriffen in Wänden stecken blieben.

Es werden nun keine Speicherdaten mehr beschädigt, wenn eine Gilde mehr als 7.000 Pals fängt. Bereits komprimierte Speicherdaten sind allerdings immer noch defekt.

Durch das neue Update werden auch nun seitliche Maustasten und das freie Belegen des Ziffernblocks unterstützt. Viele weitere Änderungen des Patches beziehen sich direkt auf die Spieler. Fortan können sich diese auch weiterhin bewegen, wenn das Gewichtslimit massiv überschritten ist. Die Bewegung ist allerdings extrem verlangsamt. Der Bug, dass man Rüstungen in den falschen Slot einsetzen konnte, wurde ebenso behoben.

Die Liste mit allen Änderungen findet sich auf Steam. Aktuell wurde der Patch auch nur für die Steam-Nutzer ausgerollt. Wie zuvor müssen sich Xbox-Spieler und Spieler, die Palworld über den Microsoft-Store gekauft haben, noch etwas gedulden, bis das Update auch für sie kommt. Die Verzögerung zwischen den Plattformen ist auch etwas, an dem PocketPair in Zukunft arbeiten will.