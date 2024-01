Werbung

Der Überraschungshit Palworld beherrscht seit Tagen die Games-Schlagzeilen. Nachdem der Titel zum Start Verkaufsrekorde gebrochen hat, wurden zuletzt Anschuldigungen laut, dass die Designs der Monster im Spiel mithilfe von KI erstellt wurden.

Nun hat Entwickler PocketPair via X die Roadmap für das weitere Vorgehen der Entwicklung veröffentlicht. Auch wenn das Spiel bereits viele Inhalte mitbringt, ist es aktuell nämlich noch in der Early Access Phase. Mit der neuen Roadmap wollen die Macher Fans zeigen, was sie in Zukunft noch von dem Spiel erwarten können. Das Wichtigste ist dabei die vorrangige Korrektur kritischer Probleme wie gelegentlicher Rollbacks des Weltdatums. Auch der gefrierende Ladebildschirm soll korrigiert werden.

Danach sollen in einem zweiten Schritt Verbesserungen der Konfiguration, der Basis-KI von Pals und der Wegfindung folgen. Viele Spieler wünschen sich wahrscheinlich vor allem die versprochenen Änderungen der dritten Kategorie. Diese sollen in zukünftigen Updates ihren Weg ins Spiel finden. Hierzu zählen: