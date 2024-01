Werbung

Es sind bisher nur eine Handvoll Spiele, nun kommt ein weiteres hinzu. Nach einem Update für Call of Duty unterstützt das Spiel nun auch AMDs Upscaling- und Frame-Generation-Technik FSR 3. Anfang Dezember erschien Avatar: Frontiers of Pandora als erster hochklassisches Spiel, welches FSR 3 bot und sowohl spielerisch wie auch in der Technik überzeugen konnte. Mit COD: MWIII und Warzone dürfte die potentielle Zielgruppe für die Nutzung von FSR 3 abermals vergrößern.

Dabei ersetzt FSR 3 das bisher vorhandene FSR 2.1. Im Grafik-Menü findet sich der entsprechende Punkt unter Quality und dann dem Upscaling/Sharpening-Punkt wieder. Hier können dann die Optionen FSR 3 und AMD Frame Generation ausgewählt werden.

Die Übersicht der Spiele mit FSR-3-Unterstützung ist noch immer recht überschaubar:

Avatar: Fontiers of Pandora

COD: MWIII und Warzone

Forspoken

Immortals of Aveum

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased his Name

Am 24. Januar, zusammen mit dem Start der Radeon RX 7600 XT, wird AMD einen Treiber veröffentlichen, der AMD Fluid Motion Frames (AFMF) per Treiberfunktion bereitstellen wird.