Im Oktober 2023 erreichte Minecraft den Meilenstein von 300 Millionen verkauften Exemplaren. Das macht den Titel von Mojang zu dem mit großem Abstand meistverkauften Spiel aller Zeiten. Platz zwei geht mit 185 Millionen Kopien an GTA V. Kein Wunder also, dass man das Franchise rund um die kleinen Blöcke weiter ausbauen will.

Mit Minecraft Dungeons erschien schon 2020 ein Spin-Off. Aktuell ist auch eine Verfilmung mit Jack Black geplant. Ein weiterer Baustein ist das zweite Spin-Off Minecraft Legends. Während Dungeons auf Rollenspiel-Elemente setzt, baut das im April 2023 erschienene Legends mehr auf Action und Strategie. Nun gab Mojang via X allerdings bekannt, dass das Spiel in Zukunft keine weiteren Inhalte oder Updates mehr erhalten wird.

Auch das wesentlich ausführlichere Statement auf der Seite der Entwickler gibt keine genaue Antwort darauf, warum das Spiel nur 9 Monate nach Release nicht weiter supported werden soll. Ein Blick auf metacritic lässt aber die Vermutung zu, dass mangelnder Erfolg des Titels der Grund sein könnte. Minecraft Legends erhielt eher durchwachsene Kritiken und hat einen Metascore von 71, sowie eine User-Wertung von lediglich 6,3. Auch wenn keine neuen Inhalte mehr folgen werden, bleibt das Spiel weiterhin spielbar. Auch Koop und Online-Funktionen sollen vorerst wie gewohnt weiter laufen.