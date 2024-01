Werbung

Erst im Oktober konnte Minecraft einen großen Meilenstein erreichen. Mit 300 Millionen verkauften Kopien ist es das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Entsprechend ist das Franchise um das Pixelabenteuer mittlerweile enorm groß. Neben Spielzeug und einigen Spin-Off-Spielen soll nun auch ein vollwertiger Kinofilm erscheinen.

Geschlagene zehn Jahre gibt es schon immer wieder kleine Updates zur Idee einer Verfilmung. Nun scheint es sich aber um immer konkretere Informationen zu handeln. Der Film soll planmäßig am 3. April 2025 erscheinen. Produziert wird er von Filmriese Warner Bros. gemeinsam mit Legendary Pictures.

Bereits zwei große Namen, die in der Verfilmung mitwirken werden, sind bestätigt. Als erstes sei hier Jason Momoa genannt. Seine bekannteste Rolle ist wahrscheinlich die Verkörperung von Aquaman, vielen Fans ist er aber auch als Ronon Dex aus Stargate: Atlantis bekannt. Der nächste Cast-Member ist Jack Black. Der Schauspieler ist vor allem durch Komödien bekannt. Er ist aber auch als Musiker erfolgreich und hatte in Brütal Legend seine eigene Hauptrolle in einem Computerspiel.