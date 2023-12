Entwicklung von The Last of Us Online wird eingestellt

Seit einigen Monaten drehen sich immer wieder Gerüchte um die Zukunft des geplanten The Last of Us Online. Schon im Mai wurde über ein Ende des Projekts spekuliert.

Während die Serie zum Erfolgsspiel sich über gute Kritiken freut und bereits weitere Folgen in Planung sind, lief der Start des PC-Remakes von The Last of Us Part 1 etwas holprig. Schließlich musste Entwickler Naughty Dog im Oktober auch die Entlassung von 25 Mitarbeitern bekannt geben. Nun ist es traurige Gewissheit, dass die Entwicklung des Spiels eingestellt wird. Dies gab Naughty Dog in einem Blogpost auf seiner Webseite bekannt.

Das Multiplayer-Team war laut dem Post schon in der Vorproduktion, als noch an The Last of Us Part II gearbeitet wurde. Man habe die enorme Tragweite eines Multiplayer-Projektes unterschätzt. Ein solcher Titel hätte Studio-Ressourcen für die Unterstützung von Post-Launch-Inhalten für Jahre blockiert, was die Entwicklung zukünftiger Singleplayer-Spiele stark beeinträchtigen würde. Man hätte sich entscheiden müssen, ob man in Zukunft lieber ein Live-Service-Game betreuen, oder weiterhin Singleplayer-Titel entwickeln möchte. Naughty Dog hat sich für die Singleplayer-Spiele entschieden. Abschließend verspricht das Studio noch, dass man mehr als nur einen Titel in der Entwicklung habe.