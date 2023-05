The Last of Us-Multiplayer

Werbung

Beim kürzlichen Playstation Showcase hatten viele Zuschauer vergeblich auf einen Beitrag von Last of Us Entwickler Naughty Dog gehofft. Nun hat sich das Studio in einem Statement zu seinen aktuellen Projekten geäußert.

Auch wenn es zum PC-Release des ersten Teils von The Last of Us kürzlich einige Probleme gab, erfreut sich das Franchise insgesamt doch großer Beliebtheit. So konnte die Serienumsetzung, die im Januar 2023 startete, bei Fans und Kritikern punkten. Viele erwarteten zum Showcase von Sony neue Infos zum angekündigten Multiplayer-Titel in der Welt von The Last of Us. In seinem Statement hat das Studio nun bekannt gegeben, dass man erkannt hat, dass man dem Spiel mehr Zeit geben müsse. Der Titel wird sich also auf unbestimmte Zeit verzögern. Bloomberg-Journalist Jason Schreier zufolge, sieht es aber nicht sehr gut für das Projekt aus. Man habe Entwickler vom Team abgezogen und die Rentabilität des Spiels neu bewertet.

Andererseits verspricht Naughty Dog im Statement aber auch, dass sich noch andere Titel in Entwicklung befinden. Unter anderem soll eine "brandneue Einzelspielererfahrung" kommen. Nähere Infos dazu sollen in Kürze folgen.

The Last of Us ist nicht die einzige erfolgreiche Marke des Studios. Naughty Dog besteht bereits seit 1986 und erreichte seinen ersten großen Erfolg 1996 mit der Veröffentlichung von Crash Bandicoot. Auch Jak and Daxter und die Uncharted-Reihe kommen aus dem US-amerikanischen Studio.