Last Of Us Studio entlässt Mitarbeiter

Immer mehr Studios kündigen dieses Jahr große Entlassungswellen bei ihren Mitarbeitern an. Nachdem vor wenigen Tagen sogar Fortnite-Macher Epic bekannt gab, dass man beinahe 900 Mitarbeiter feuert, verkündet nun auch Naughty Dog Entlassungen.

Kotaku berichtet, dass die Entlassungen letzte Woche intern bei dem in Santa Monica, Kalifornien, ansässigen Studio bekannt gegeben wurden. Die Seite beruft sich dabei auf zwei interne Quellen. Betroffen waren alle Abteilungen, aber die meisten der Entlassenen arbeiteten in der Qualitätssicherung. Mindestens 25 Entwickler sollen von dem Stellenabbau betroffen sein. Naughty Dogs Mitarbeiterzahl lag im Juli bei über 400.

Die Quellen berichteten gegenüber Kotaku, dass den Entlassenen keine Abfindungen angeboten werden und dass sowohl die betroffenen Entwickler als auch die verbleibenden Mitarbeiter unter Druck gesetzt würden, die Neuigkeiten geheim zu halten. Ihre Verträge werden erst Ende Oktober offiziell gekündigt, und es wird von ihnen erwartet, dass sie bis zum Ende des Monats weiterarbeiten. Sony hat sich bislang nicht zu dem Bericht von Kotaku geäußert.

Auch der Co-Präsident des Studios wird den Betrieb gegen Ende des Jahres nach 19 Jahren verlassen. Nach dem erfolgreichen Run der Verfilmung von Last of Us auf HBO ist Naughty Dog mit der Umsetzung eines Multiplayer-Titels in dem Serienuniversum beschäftigt. Kotaku will erfahren haben, dass dieser Titel mittlerweile allerdings "im Grunde auf Eis liegt".