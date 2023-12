The Day Before

Werbung

Gestern ist eines der kontroversesten Spiele des Jahres erschienen. Nachdem The Day before im November zuletzt kurzfristig erneut verschoben wurde, zweifelten viele Spieler daran, dass das Spiel je erscheint. Immer wieder gab es Stimmen, die die Existenz des Titels anzweifelten.

Nach der ausgefallenen Beta-Phase und wiederholten Verschiebungen waren diese Zweifel durchaus angebracht. Trotzdem ist der Titel gestern tatsächlich erschienen. Die Early-Access-Version ertrinkt bereits wenige Stunden nach Release in negativen Reviews. Bei knapp über 11.000 Reviews lautet das durchschnittliche Urteil äußerst negativ.

Die Kritik basiert vorwiegend auf drei großen Punkten: Technische Problemen, falsche Versprechen und langweiliges Gameplay. Zum Start wollten sich tausende Spieler einloggen. Viele von ihnen gingen allerdings leer aus. Entweder waren die Server nicht erreichbar oder Bugs und Abstürze verhinderten den Login. Auch Besitzer von Breitbild-Monitoren hatten Probleme. Diese werden von The Day Before nicht unterstützt.

Seit Jahren wurde das Spiel als Open-World-Survival-MMO angepriesen. Viele Käufer fühlen sich betrogen. Das Spiel sei lediglich ein gewöhnlicher Extraction-Shooter schreiben viele in ihren Reviews. Außerdem wird bemängelt, dass die Grafik bei weitem nicht dem entspricht, was versprochen wurde. Spielerisch kommt der Kampf gegen die Zombies eher zu kurz. Stattdessen bekriegen sich Spieler vorwiegend untereinander. Die Gebäude, die auf der Map verteilt sind, sind überwiegend nicht begehbar. Wer sich The Day before dennoch ansehen möchte, kann das Spiel für 38,99 Euro auf Steam kaufen.