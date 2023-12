Werbung

Der Xbox Game Pass ist eines der bekanntesten Abo-Modelle im Gaming-Bereich. Seit Juni 2017 erhalten Käufer gegen eine monatliche Zahlung Zugriff auf ein wechselndes Angebot aus hunderten von Spielen.

In einem Interview hat Phil Spencer, Chef von Xbox, einige interessante Einblicke in das Modell gegeben. So gab er an, dass Microsoft jährlich mehr als eine Milliarde Dollar in den Game Pass steckt. Das Geld wird für den Einkauf von Drittanbieter-Spielen genutzt. Trotz dieser immensen Summe lohnt sich das Projekt für Microsoft und man generiert Gewinne über den Abo-Dienst.

Kern des Angebotes ist die Spielauswahl. Neben hauseigenen Titeln hat Microsoft auch viele Spiele von Drittanbietern im Katalog. Zur Auswahl zählen nicht nur kleinere Indie-Spiele. Auch große AAA-Titel wie Starfield finden sich teilweise ab dem Release im Angebot. Laut Spencer ist der Game Pass ein wichtiger Teil der Xbox-Identität.

Den Game Pass gibt es in verschiedenen Versionen. Das Abo für PC kostet 9,99 Euro im Monat. Game Pass Core für die Xbox gibt es für 6,99 Euro. Wer die Vorteile beider Modelle sucht, kann sich den Game Pass Ultimate für 14,99 Euro im Monat zulegen. Mehr Infos zu den Modellen und den Spielen, die im Abo enthalten sind, finden sich auf der offiziellen Seite.