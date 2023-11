Vessel of Hatred zeigt erste Bilder

Aktuell läuft die zweite Season in Blizzards Diablo IV. Die Season of Blood startete am 17. Oktober 2023. Mittlerweile ist auch bekannt, dass eine kostenpflichtige Erweiterung für Diablo IV erscheinen wird.

Der offizielle Blizzard-Account auf X hat nun erste Bilder zu dem geplanten DLC gepostet. Darauf zu sehen, sind Eindrücke des neuen Gebietes. Die Dschungel von Nahantu sind Fans bereits aus dem zweiten Teil der Reihe bekannt. Die Erweiterung führt die Geschichte des Hauptteils fort. Darin ist Neyrelle am Ende mit einem Seelenstein geflohen, in welchem Mephisto eingesperrt ist. Eines der neuen Bilder zeigt eine blutverschmierte Frau, die einen Seelenstein festhält. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um den Stein Mephistos.

Der DLC trägt den Namen Vessel of Hatred und erscheint Ende 2024. Weiterhin ist bereits bekannt, dass eine neue Klasse eingeführt wird. Entgegen vorigen Gerüchten soll es sich dabei aber um eine Klasse handeln, die bisher noch in keinem Serienteil vorkam. Unbestätigten Leaks zu Folge wird es sich bei der neuen Klasse um den Spiritborn handeln. Für den Sommer 2024 verspricht Blizzard weitere Informationen zu Vessel of Hatred.