Auf der Blizzcon 2023 wurden mit der Worldsoul Trilogie und dem neuen Warcraft Rumble einige Neuheiten im digitalen Raum angekündigt. Wesentlich unerwarteter war die Nachricht, dass Blizzard das Diablo Franchise auch im Analogen weiterführen möchte.

Gleich zwei Adaptionen sollen in den nächsten Jahren erscheinen. Den Anfang wird ein Rollenspiel im Herbst 2024 machen. Das Grundbuch mit den Regeln wird also in knapp einem Jahr erscheinen. Laut den Zuständigen ist geplant, dass das Rollenspiel die Story der digitalen Titel ergänzt und fortführt.

In einem nächsten Schritt soll auch ein Brettspiel erscheinen. Dies soll allerdings erst 2025 anstehen. Das Spiel wird direkten Bezug zum zuvor veröffentlichten Rollenspiel nehmen. Es soll sich um ein kooperatives Abenteuer-Brettspiel handeln. Für die Zukunft kündigt Blizzard weitere analoge Elemente an. Diese sollen das Universum über einige Jahre erweitern und ausbauen.

Produziert und veröffentlicht werden das Rollen- und das Brettspiel von Glass Cannon Unplugged. Die polnische Firma dürfte Brettspielfans ein Begriff sein. Dort hat man sich auf die Adaption von Computerspielen spezialisiert. In der Vergangenheit erschien hier bereits Frostpunk the Board Game. Aktuell werden Brettspiele zu Dying Light 2 und Apex Legends entwickelt. Wer sich über Updates zu den geplanten Veröffentlichungen informieren lassen möchte, kann sich auf der Seite von Glass Cannon Unplugged in den Newsletter eintragen.