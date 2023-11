Werbung

Auf der diesjährigen Blizzcon wurde neben dem neuen Mobile-Game Warcraft Rumble auch einige Neuigkeiten für World of Warcraft Spieler bekannt gegeben. Blizzard Urgestein Chris Metzen stellte persönlich die Worldsoul Saga vor.

Die Saga umfasst gleich drei Erweiterungen, die in den nächsten Jahren erscheinen sollen. Zusammengefasst zur Saga werden diese, da sie einen eigenen, abgeschlossenen Handlungsbogen erzählen werden. Der erste Teil der neuen Trilogie erscheint wahrscheinlich im Herbst 2024. The War Within führt die Spieler in die Welt unter dem Kontinent Azeroth. Bereits vorgestellt wurden vier neue Zonen: die Insel von Dorn, Azj-Kahet, die schallenden Tiefen und Heilsturz. Auch wird es ein neues spielbares Volk namens die Irdenen geben. Alle weiteren Informationen finden sich auf der offiziellen Seite von The War Within.

Auch die Namen der beiden anderen Teile der Worldsoul Saga sind bereits bekannt. In Midnight betritt man wieder die Alte Welt Quel'Thalas. Der letzte Teil namens the Last Titan schließt die Saga dann in einem epischen Finale ab. Darin treten die Spieler in Nordend gegen die wiederkehrenden Titanen an.

Auch andere große Titel von Blizzard kamen bei der Blizzcon nicht zu kurz. WoW Classic erhält mit Cataclysm Classic im ersten Halbjahr 2024 seine nächste Erweiterung. Auch startet eine neue Season in Classic. Am 30. November 2023 startet die Season of Discovery. Schließlich wurde auch eine erste Erweiterung für Diablo IV angekündigt. Diese soll unter dem Namen Vessel of Hatred Ende 2024 erscheinen.