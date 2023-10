Das bringt Patch 1.2.1 in der Season of Blood

Am 17. Oktober 2023 startete die zweite Season von Diablo IV. Mit der Seaon of Blood kamen einige neue Inhalte und Events in Blizzards neuesten Titel. Nach rund zwei Wochen wurde nun ein neuer Patch veröffentlicht.

Die größte Änderung, die das neues Update bringt, ist ein Rework des Paragon-Systems. Viele Spieler wünschten sich diese Änderung bereits seit Release von Diablo 4. Wer den maximalen Level erreicht hat, der verteilt danach nur noch sogenannte Paragon Punkte. Um die Verteilung dieser Punkte zu ändern, war bisher einiges an Zeit notwendig. Ein Zurücksetzen der Punkte war nur manuell und Schritt für Schritt möglich. Mit Update 1.2.1 kann das Paragonbrett nun mit einem einzigen Klick zurückgesetzt werden.

Das Update bringt außerdem einen Trainingsmodus ins Spiel. eine Puppe zum testen der Skills findet sich im Untergrund von Kyovashad. Wer mehr trainieren will, der kann mehrere dieser Puppen platzieren. Auf Wunsch greifen diese den Spieler auch an. Der Schwierigkeitsgrad dieser Puppen ist ebenfalls anpassbar. Weitere Änderungen beziehen sich speziell auf die laufende Saison: