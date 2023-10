Neuer Grad an Realismus angestrebt

Neuer Grad an Realismus angestrebt

Schon seit längerer Zeit hoffen Fans der GTA-Spiele auf Neuigkeiten zu ihrem Lieblingsfranchise. Entwickler Rockstar hält sich jedoch bislang bedeckt. Wirklich offiziell bestätigt wurde bisher nur, dass man an einem weiteren GTA-Teil arbeite.

Eifrige Internetdetektive haben nun ein Patent entdeckt, das Auskunft über die Animationstechnik von GTA VI geben könnte. Gepostet wurde der Hinweis von Reddit-Nutzern, nachdem sie den Eintrag in der Datenbank des United States Patent and Trademark Office entdeckt haben. Rockstar hat sich hier eine neue Methode patentieren lassen, mit der man Charakter-Modelle auf neue Art bewegen kann. Betroffen wäre also NPCs und wohl auch Spielercharaktere.

Die Mechanik hinter der Neuerung basiert darauf, unterschiedliche Bewegungen an viele kleine Blöcke zu binden. Verbindet man danach wiederum diese Blöcke untereinander, entsteht eine große Auswahl an realistisch wirkenden Bewegungsabläufen. Neben der eigenen Figur würde vor allem die Spielwelt von den neuen Optionen profitieren. Die Charaktere, die die Welt bevölkern, könnten sich fortan wesentlich realistischer bewegen und verhalten.

Ob dieses Patent wirklich für GTA IV gedacht ist, ist natürlich nicht sicher. Zudem ist aktuell noch völlig unklar, wann der neue Teil der Gangster-Reihe erscheint. Neueste Gerüchte lassen zu Release auch einen reinen Konsolenstart vermuten. Wer auf gesicherte Informationen wartet, muss sich wohl oder übel noch gedulden. Der Vorgänger GTA 5 gehört mitunter zu den erfolgreichsten Spielen überhaupt.