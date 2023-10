Werbung

Eigentlich ist Battlefield 2042 schon ziemlich genau 2 Jahre alt. Der Shooter wurde im Oktober 2021 veröffentlicht. Zu Anfang hagelte es Kritik und der Titel hatte starke Startschwierigkeiten. EA hat sich jedoch entschieden, den Shooter weiter zu unterstützen und Update um Update nachzuliefern. Scheinbar hat sich das nun ausgezahlt. In den letzten Wochen feiert Battlefield 2042 gerade ein Comeback.

Verursacht wurde der Anstieg der Spielerzahlen durch eine Kombination mehrerer Faktoren. Auch Konkurrent Call of Duty spielt dabei eine Rolle. Vor zwei Wochen startete eben dieser nämlich in die Beta des kommenden Modern Warfare 3. Battlefield-Publisher Electronic Arts beschloss nämlich, seinen Shooter zeitgleich gratis spielen zu lassen. Der Plan ging auf und die Zahlen stiegen stark an.

Auch nach dem Ende des Gratiszeitraums bleibt der Shooter in den Charts. Am Wochenende wurde die Marke von mehr als 100.000 gleichzeitigen Spielern gleich mehrfach überschritten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zahlen in Zukunft weiterentwickeln und ob Battlefield 2042 den aktuellen Hype halten kann.

Wer sich das Spiel zulegen möchte, kann dies aktuell besonders günstig. Bei Steamist der Shooter noch bis zum 26. Oktober 2023 um 84% reduziert. Dadurch kostet das Spiel aktuell 9,59 Euro statt der regulären 59,99 Euro. Weiterhin ist der Titel in den Abos von EA-Play und Xbox Game Pass enthalten.