Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint bald

Am 10. November erscheint Modern Warfare III. Satte 11 Jahre nach dem Original bringt der neue Teil den letzten Akt der dreiteiligen Story auf PC und Konsolen.

Schon jetzt sind viele Infos darüber bekannt, was Fans der Reihe erwartet. Die große Frage vorweg: Ja es gibt einen Zombie-Modus. Erstmalig treten die Untoten auch in einem Teil der Modern-Warfare-Reihe auf. Zusätzlich wird ihnen noch eine Open-World für bis zu 24 Spieler spendiert. Auch in dem Free-to-Play Ableger Warzone wird Modern Warfare III integriert werden. Dort halten die neuen Inhalte ab Season 1 Einzug. Wahrscheinlich wird die Integration ab Dezember stattfinden.

Für Singleplayer-Spieler geht die Story der beiden Vorgänger weiter. Es werden auch Orte und Teile der Story des Originals aufgegriffen. Besonders die Rückkehr des Oberschurken Markarov wird von Publisher Activision in der Werbung in den Fokus gerückt. Ihm gegenüber steht wieder Kultfigur Captain Price mit seinem Team.

Wer das Spiel noch vorbestellen will, kann sich für 109,99 Euro die Vault-Edition sichern. Diese bietet einige Boni: