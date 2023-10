Super Mario Bros. Wonder schon vor Release in den Charts

Letzte Woche musste Nintendo die Erwartungen der Vorbesteller von Super Mario Bros. Wonder etwas dämpfen. Die Stressbälle, die zur Vorbestellung geliefert werden sollten, können nicht rechtzeitig produziert werden. Dies scheint dem Erfolg des Spiels jedoch nicht geschadet zu haben.

Auch wenn der Titel erst am 20. Oktober 2023 erscheint, ist er jetzt schon auf Platz eins der Charts in Nintendos eShop. Direkt gefolgt wird Marios neuestes Abenteuer von der Lego Harry Potter Collection und EA Sports FC 2024. Für die offizielle Veröffentlichung am Freitag sind das mehr als gute Vorzeichen und Nintendo wird sich bereits jetzt über den neuesten Erfolg der Hausmarke freuen.

In Super Mario Bros. Wonder treten die Klempner-Brüder Mario und Luigi erneut ein Jump-N-Run-Abenteuer als Sidescroller an. Bis zu vier Spieler können gemeinsam teilnehmen. Neben Mario und seinem Bruder stehen Prinzessin Peach, Prinzessin Daisy, Toad, Yoshi und Mopsie als Spielfiguren zur Auswahl. Wer sich das Spiel noch bis Freitag vorbestellen möchte, kann dies zum Beispiel direkt über den Nintendo eShop tun. Super Mario Bros. Wonder erscheint als digitale und physische Version exklusiv für Nintendo Switch.