Super Mario Bros. Wonder

Werbung

Am 20. Oktober soll Super Mario Bros. Wonder für die Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel wurde in der Nintendo Direct im Juni 2023 vorgestellt.

Etwas mehr als eine Woche vor Release des Spiels gibt es nun schlechte Nachrichten für einige Fans. Wer das Spiel im Nintendo Store vorbestellt hat, dem wurden verschiedene Boni versprochen. Es sollten ein Pin-Set und ein Antistressball im Design der Elefantenfrucht, die auch im Spiel vorkommt, erhältlich sein. Anders als bei vielen anderen Titeln wollte Nintendo keinen Aufpreis für die Goodies. Wer vorbestellte, konnte auf die Beigaben hoffen, so lange der Vorrat reicht.

Nintendo musste nun aber die Vorfreude etwas bremsen. Via Mail teilte man den Kunden nun mit, dass es Probleme bei der Produktion des versprochenen Antistressballs gibt. Bei der Auslieferung von Super Mario Bros. Wonder liegt nun nur das Pin-Set bei. Als Ersatz für den Ball erhalten Kunden einen Gutschein über 5 Euro, den sie bei jedem Kauf im Nintendo Store einlösen können. Alle Infos und die Möglichkeit, das Spiel zu bestellen, gibt es bei Nintendo.