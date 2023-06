Werbung

Nachdem sie gestern spontan angekündigt wurde, fand heute die Nintendo Direct Juni 2023 statt. In knappen 40 Minuten wurden 30 kommende Spiele, Addons und Events angekündigt. Neben einigen Titeln wie Pikmin 4, die bereits erwartet wurden, gab es auch Neuankündigungen. Zu den Highlights der Präsentation zählten:

Super Mario Bros. Wonders:

Den großen Abschluss bildete ein neuer Mario-2D-Plattformer. Als neue Spielmechanik gibt es die namensgebenden Wunderblüten. Damit kann sich Mario, ähnlich wie in Super Mario Odyssey, in bestimmte Objekte verwandeln. Im Trailer ist die Verwandlung in einen Elefanten am Beispiel zu sehen.

Release ist der 20. Oktober 2023

Super Mario RPG:

Ein Remake des SNES-Klassikers von 1996. Neben den klassischen Mario-Figuren erwarten die Spieler hier rundenbasierte Kämpfe.

Release ist der 17. November 2023

Pikmin 4:

Den neuesten Teil des Rätsel-Abenteuers hatte Nintendo bereits in seiner Ankündigung der Nintendo Direct erwähnt. Neben dem bewährten Spielprinzip kommt nun ein neuer Nachtmodus hinzu, der mit neuer Umwelt und anderen Gegnern aufwartet.

Release ist der 21. Juli 2023. Eine Demo ist ab dem 29. Juni 2023 im Nintendo Store erhältlich.

Detective Pikachu Returns:

Teil zwei des Spin-Offs zu Pokémon zeigt Pikachu, der sich erneut mit Tim Goodman aufmacht, Kriminalfälle zu lösen.

Release ist der 06. Oktober 2023

Star Ocean: The Second Story R:

Ein weiteres Remake zählt zu den Highlights. Dieses erschien ursprünglich 1998 für die Playstation 1. Im überarbeiteten 2,5 D-Look können Spieler die Geschichte um Föderationsoffizier Claude erleben.

Release ist der 02. November 2023

Gloomhaven:

Die digitale Umsetzung des erfolgreichen Miniaturen-Brettspiels gab es bislang nur für PC. Nun erscheint sie neben der Switch auch für XBox und Playstation.

Release ist der 18. September 2023

Neben diesen Spielen wurden viele weitere vorgestellt. Besonders das Mario Universum erhält Zuwachs. Neben den beiden oben genannten Highlights wurden mit WarioWare: Move it und Prinzessin Peach zwei weitere, neue Spiele angekündigt. Hinzu kommen DLCs für Mario+Rabbids und Mario Kart 8 Deluxe, sowie eine grafisch aufgebesserte Version von Luigis Mansion 2. Mit der Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 werden auch die ersten drei Teile der Reihe im Original ihren Weg auf die Switch finden.